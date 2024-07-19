شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلي تصل استاد القاهرة لمواجهة الألومنيوم بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

وصلت منذ قليل حافلة فريق الأهلي استعدادا لمواجهة الألومنيوم مساء اليوم الجمعة ة ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2023-2024.

لعب الأهلي مع الألومنيوم مباراة واحدة في تاريخ لقاءات الفريقين في كأس مصر، وكانت في نفس الدور الـ32 موسم 2016-2017، وانتهت بفوز الأهلي 6- صفر، أحرز عماد متعب ثلاثة أهداف وعمرو جمال هدفين وهدف لمؤمن زكريا.

ويحمل الأهلي لقب البطولة والتي فاز بها 39 مرة منها مرتين مناصفة مع نادي الزمالك موسمي 1942-1943، 1957-1958، وفاز الزمالك بالبطولة 28 مرة منها مرتين بالمشاركة مع الأهلي، وفاز بها ستة مرات كل من الاتحاد السكندري والترسانة، وفاز بها المقاولون العرب ثلاثة مرات، وفاز بكأس البطولة مرتين كل من الأوليمبي والإسماعيلي وحرس الحدود وإنبي، وفاز بها مرة واحدة كل من الترام والقناة والمصري.