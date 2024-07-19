شكرا لقرائتكم خبر عن بدلاء الأهلي أمام الألومنيوم .. وسام وأفشة وطاهر وثنائى شاب الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

يجلس على مقاعد بدلاء الأهلي في مباراته أمام الألومنيوم في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر كلا من: خالد عبد الفتاح وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومحمد مجدي أفشة ومحمود الزنفلي وكريم فؤاد وطاهر محمد ومحمد عبد الله وأحمد عابدين.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته أمام الألومنيوم في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2023-2024.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، عمر كمال

الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، كريم نيدفيد

الهجوم: بيرسي تاو، رضا سليم، محمود كهربا

لعب الأهلي مع الألومنيوم مباراة واحدة في تاريخ لقاءات الفريقين في كأس مصر، وكانت في نفس الدور الـ32 موسم 2016-2017، وانتهت بفوز الأهلي 6- صفر، أحرز عماد متعب ثلاثة أهداف وعمرو جمال هدفين وهدف لمؤمن زكريا.

ويحمل الأهلي لقب البطولة والتي فاز بها 39 مرة منها مرتين مناصفة مع نادي الزمالك موسمي 1942-1943، 1957-1958، وفاز الزمالك بالبطولة 28 مرة منها مرتين بالمشاركة مع الأهلي، وفاز بها ستة مرات كل من الاتحاد السكندري والترسانة، وفاز بها المقاولون العرب ثلاثة مرات، وفاز بكأس البطولة مرتين كل من الأوليمبي والإسماعيلي وحرس الحدود وإنبي، وفاز بها مرة واحدة كل من الترام والقناة والمصري.

لعب الأهلي مع الألومنيوم مباراة واحدة في تاريخ لقاءات الفريقين في كأس مصر، وكانت في نفس الدور الـ32 موسم 2016-2017، وانتهت بفوز الأهلي 6- صفر، أحرز عماد متعب ثلاثة أهداف وعمرو جمال هدفين وهدف لمؤمن زكريا.

ويحمل الأهلي لقب البطولة والتي فاز بها 39 مرة منها مرتين مناصفة مع نادي الزمالك موسمي 1942-1943، 1957-1958، وفاز الزمالك بالبطولة 28 مرة منها مرتين بالمشاركة مع الأهلي، وفاز بها ستة مرات كل من الاتحاد السكندري والترسانة، وفاز بها المقاولون العرب ثلاثة مرات، وفاز بكأس البطولة مرتين كل من الأوليمبي والإسماعيلي وحرس الحدود وإنبي، وفاز بها مرة واحدة كل من الترام والقناة والمصري.