شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيمة وشعبان يقودان هجوم الألومنيوم أمام الأهلي.. وخماسى فى الدفاع والان مع تفاصيل الخبر

أعلن فريق الألومنيوم التشكيل الذي سيخوض مباراة الأهلي والتي تجمعهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2023-2024.

وجاء تشكيل الألومنيوم كالتالي:

حراسة المرمى: محمود صلاح

الدفاع: محمد حفظي - حمادة المعناوي - إيهاب فؤاد - محمد مجدي - يوسف مبروك

الوسط: محمد خطاب - حسام حسن - عبد الله دومينيك

الهجوم: محمود بنزيمة - فوزي شعبان

وجاءت دكة البدلاء كالتالي: محمد رمضان - مبارك عبيد - علي شعبان - شريف حسين - محمد إسماعيل توتو - أحمد عبد العظيم - محمد طارق - مراد صبري - محمود كمال

لعب الأهلي مع الألومنيوم مباراة واحدة في تاريخ لقاءات الفريقين في كأس مصر، وكانت في نفس الدور الـ32 موسم 2016-2017، وانتهت بفوز الأهلي 6- صفر، أحرز عماد متعب ثلاثة أهداف وعمرو جمال هدفين وهدف لمؤمن زكريا.

ويحمل الأهلي لقب البطولة والتي فاز بها 39 مرة منها مرتين مناصفة مع نادي الزمالك موسمي 1942-1943، 1957-1958، وفاز الزمالك بالبطولة 28 مرة منها مرتين بالمشاركة مع الأهلي، وفاز بها ستة مرات كل من الاتحاد السكندري والترسانة، وفاز بها المقاولون العرب ثلاثة مرات، وفاز بكأس البطولة مرتين كل من الأوليمبي والإسماعيلي وحرس الحدود وإنبي، وفاز بها مرة واحدة كل من الترام والقناة والمصري.