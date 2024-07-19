شكرا لقرائتكم خبر عن شابات مصر يحققن الميدالية الذهبية لبطولة أفريقيا لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

نجح منتخب مصر للشابات ، في تحقيق الميدالية الذهبية لبطولة افريقيا لتنس الطاولة ببتسوانا ، خلال منافسات الشابات تحت 19 عام فرق .

حقق منتخب مصر لتنس الطاولة للناشئين والناشئات 4 ميداليات على صعيد الفرق ببطولة أفريقيا المقامة حاليا في بوتسوانا خلال الفترة ما بين 15 وحتى 21 يوليو الجاري.

وشهدت منافسات الفرق مشاركة منتخب مصر في جميع المنافسات حيث حقق منتخب الناشئين تحت 15 سنة الميدالية الذهبية كما هو حال منتخب ناشئات تحت 15 سنة.

بينما حقق منتخب الناشئين تحت 19 سنة الميدالية الفضية لتكون حصيلة مصر في البطولة الأفريقية حتى الآن 3 ذهبيات وفضية وحيدة.

وبذلك يتأهل المنتخبات الثلاث أصحاب الميداليات الذهبية رسميا لبطولة العالم والتي ستقام في السويد في شهر نوفمبر المقبل.

وتعد نتائج هذا العام لتنس الطاولة على صعيد الناشئين، أفضل من العام الماضي خاصة وأن فريق تحت 15 سنة للناشئين قد حصد في بطولة أفريقيا التي أقيمت بالمغرب 2023، المركز الثاني والميدالية الفضية وحصد وقتها منتخب مصر ذهبيتين وفضيتين بمنافسات الفرق.

وضم منتخب الناشئين تحت 15 سنة هذا العام كل من عبدالملك أشرف ومحمد عبدالحليم وياسين الصيرفي بالإضافة إلى آسر سامح، كما ضم منتخب تحت 19 سنة كل من عمر إيهاب وعبدالملك أشرف ويحيى المرسي.

أما على صعيد الناشئات، فضم منتخب تحت 15 سنة كل من ملك طارق، يارا البدوي، حنين عليوة، فريدة ثابت وخديجة الحكيم، فيما ضم منتخب تحت 19 سنة كل من مريم يونس، جنى سعد، حبيبة البسومي ونور صلاح.

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر بالبطولة من كل من بسنت عثمان وأشرف عباس وخالد جمال كمدربين فيما يترأس البعثة حسني فؤاد نائب رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة.