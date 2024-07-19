شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يوضح سبب خوض مباراة الاتفاق السعودى بعد 24 ساعة من لقاء سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، سبب إقامة مباراة الاتفاق السعودى احتفالا بالمئوية 17 أغسطس المقبل، أي بعد مباراة الدراويش مع سموحة في الدورى بـ24 ساعة فقط.

وقال محسن عبد المسيح في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": إن توقيت مباراة الإسماعيلى مع الاتفاق السعودى جاء بناء على طلب الفريق السعودى نظرا لانطلاق الدورى السعودى بعد 4 أيام من المباراة".

وتابع عضو مجلس الإسماعيلى: "أن الإنجليزى جيرارد مدرب الاتفاق كان يريد أن يجعل المباراة يوم 16 ولكن تعارضت مع مباراة الإسماعيلى وسموحة في الدورى، ونأمل أن يكون الإسماعيلى حسم موقفه في الدورى ونخوض مباراة سموحة بالناشئين كما حدث في الموسم الماضى أمام الاتحاد".

وقع النادي الإسماعيلي عقود ودية فريق الكرة الأول بالنادي، مع نظيره الاتفاق السعودي، المقرر لها الشهر المقبل بالسعودية، في إطار احتفال الإسماعيلى بمئويته.

وشهد توقيع العقود كل من شوقي عوض، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، وحمد عبدالله المطوع، المدير التنفيذي لنادي الاتفاق السعودي، وحازم فتوح.

وأعرب شوقي عوض، عن سعادته بخوض هذا اللقاء قائلا: "سعداء بمشاركة أشقائنا في احتفالتنا بالمئوية ونتمنى أن نقدم مباراة تليق بجميع الأطراف".

وتابع: "نعمل داخل مجلس الإدارة على تحقيق طموحات الجماهير ونبذل قصارى جهدنا من أجل استعادة مكانة الإسماعيلي الطبيعية".

وأتم: "لدينا الكثير من المفاجآت التي نعمل عليها خلال المرحلة المقبلة لمواصلة الاحتفال بمئوية النادي، فمباراة الاتفاق لن تكون الأخيرة للاحتفال بمرور 100 عام على النادي".