شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يعالج إرهاق لاعبى الزمالك قبل مواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي، تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، استعداداً لمواجهة الداخلية المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخصص الجهاز الفني، فقرة بدنية للاعبين باستخدام أدوات الجيمانيزيوم، داخل أرضية الملعب لمدة 20 دقيقة، وذلك تحت قيادة أعضاء الجهاز المعاون بالفريق.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، إلى علاج الإرهاق، والحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين، في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الحالية، وذلك وفقاً لبرنامج مخصص لهذا الأمر.

وحرص جواو ميجيل، مخطط الأحمال بالفريق، على قياس الحمل البدني للاعبين، باستخدام الأجهزة المخصصة لذلك.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة بروكسي الأخيرة بكأس مصر، تدريبات تأهيلية واستشفائية، واكتفت هذه المجموعة، بأداء الفقرة البدنية مع باقي اللاعبين، ثم خوض تدريبات تأهيلية واستشفائية، دون المشاركة في باقي فقرات المران الجماعي، بناءً على قرار الجهاز الفني.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الداخلية، المقرر لها مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين للدوري الممتاز.