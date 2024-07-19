شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. تأهيل عبد الله السعيد بالركض حول الملعب وتصعيد حارس الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى عبدالله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية إضافية على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة الداخلية المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام عبدالله السعيد بالركض حول الملعب، بجانب أداء بعض التدريبات التأهيلية الإضافية، وذلك وفقاً لبرنامج تم وضعه للاعب، لعلاج الإرهاق العضلي.

كما وضع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، برنامجاً تأهيلياً خاصاً لسيف جعفر، لاعب الوسط، جاء ذلك، بسبب معاناة اللاعب من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وأدى سيف جعفر، تدريبات تأهيلية متنوعة تحت قيادة علاء رجب، مدرب الأحمال بالفريق، وأعضاء الجهاز الطبي.

وقام الجهاز الفني بتصعيد يوسف حمادة حارس مرمى فريق الشباب مواليد 2005، جاء ذلك، وفقاً للاستراتيجية المتبعة بتصعيد أفضل العناصر المميزة بقطاع الناشئين بالنادي، للمشاركة مع الفريق الأول.

وشارك يوسف حمادة التدريبات الجماعية، برفقة باقي حراس المرمى، وذلك تحت قيادة لويس فيستني مدرب الحراس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الداخلية، المقرر لها مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين للدوري الممتاز.