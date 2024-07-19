محمد هاني يقود الاهلي للتأهل إلى دور الـ 16 في كأس مصر أمام الألومنيوم

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في التأهل إلى دور الـ16 في بطولة كأس مصر على حساب نظيره الألومنيوم.

وفاز فريق الاهلي بهدف دون رد أمام نظيره الألومنيوم في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، مساء اليوم الجمعة.

انتهى الشوط الأول من مباراة الاهلي ونظيره الألومنيوم بالتعادل السلبي دون أهداف رغم المحاولات الهجومية الكثيرة من جانب القلعة الحمراء.

وفي الشوط الثاني، أهدر وسام أبو علي ركلة جزاء حصل عليها النادي الاهلي في الدقيقة 82 ليضيع على الأحمر فرصة التقدم.

واستطاع محمد هاني أن يسجل الهدف الأول لصالح الاهلي في الدقيقة 90+2، لينتهي اللقاء بفوز الأحمر بهدف دون مقابل.

ويستعد الأحمر لمواجهة نظيره بيراميدز في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الاهلي ونظيره بيراميدز يوم الإثنين الموافق الثاني والعشرين من شهر يوليو الجاري.