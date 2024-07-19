شكرا لقرائتكم خبر عن تليفونات بنى سويف لليوم السابع: سنقاضى من استغل اسمنا فى مباراة كاظمة الكويتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وليد عبد الهادى مدير الكرة بنادى تليفونات بنى سويف أنه لا يوجد اتفاق مسبق مع النادى لمواجهة كاظمة الكويتى وديا.

وقال وليد عبد الهادى خلال تصريحات لتليفزيون الخليج 365، مع الزميلة نورهان طمان: "يدعى شخص اسمه وليد رياض قام بالاتفاق مع النادى الكويتى لخوض اللقاء ولا يوجد علاقه له بالنادى من الأساس حيث يعمل وكيل لاعبين وسوف أقوم بعمل محضر ضد هذا الشخص ومقاضاته".

وتعرض نادى كاظمة الكويتى لموقف غريب، خلال إقامته في مصر لعمل معسكر تدريبى للتجهيز للموسم المقبل، والذى يتخلله بعض المباريات الودية، ومنها ما اثير عن مواجهة فريق تليفونات بنى سويف، قبل أن يزداد الجدل حول حقيقة هذه المباراة بعد تأكيد مسئولو الاخير عدم علمهم من قريب أو بعيد عن أى شئ يخص هذه المباراة .. لتزداد الأزمة تفاعلا على السوشيل ميديا وتتناثر أقاويل مختلفة عبر كل الأطراف لنرى فى النهاية هذا المشهد المؤسف الذى يسئ للكرة المصرية من أشخاص غير مسئولين ويتعاملون مع الأمور بمنطق الهواة.. إلى تفاصيل القصة الحزينة.

البداية عندما أعلن كاظمة الكويتى خوضه مباراة ودية مع فريق تليفونات بنى سويف وحقق فوزا كبيرا بسبعة أهداف مقابل هدف عبر حسابه.

بدوره، رد فريق تليفونات بنى سويف عبر حسابه، معلنا عدم خوض أي مباراة ودية مع النادى الكويتى وأن الفريق في راحة ولم يتم بدء الاستعداد للموسم المقبل.

ونشر تليفونات بنى سويف عبر حسابه: "نادى تليفونات بني سويف يحذر من التعامل مع وكيل اللاعبين ويدعى سيد رياض الذى انتحل صفة ممثل نادى تليفونات بني سويف وقام بإجراء مباراة ودية أمام نادى الكاظمة الكويتى، رغم أن نادى تليفونات بني سويف أصلا لم يبدأ فترة الإعداد ولم يلعب أى مباريات ودية من الأساس.. وسيقوم النادى باتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا الشخص فى أسرع وقت حفاظا على حقوق النادى القانونية والأدبية ..ويحذر النادى أى شخص أو أى شركة تعمل فى المجال الرياضى أن تنتحل صفة النادى دون أى إذن مسبق أو سند قانونى يتيح له ذلك".

من جانبه أصدر كاظمة الكويتى بيانا توضيحيا يكشف كواليس ما حدث قائلا: "تابع نادي كاظمة الرياضي الأخبار المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المباراة الودية التي أقيمت مساء الخميس 2024/7/18 أمام نادي تليفونات بني سويف انتهت بنتيجة 1/7 لصالح كاظمة، وذلك في إطار استعدادات الفريق للموسم الرياضي القادم وعليه يود النادي بيان الآتي:

تقع مسئولية تنظيم المعسكر التدريبي بكافة تفاصيله بما فيها المباريات الودية المقرر إقامتها بتاريخ 18 - 22 - 26 - 30 يوليو على الشركة المنظمة للمعسكر بموجب العقد الموقع بين النادي والشركة.

لن تقام أي مباراة ودية قادمة دون موافقة رسمية معتمدة من مسئولي الناديين.

تتحمل الشركة المنظمة للمعسكر التدريبي المسئولية القانونية والجزائية وما ترتب على هذا الخطأ من تأثير تجاه الناديين تلفونات بني سويف ونادي كاظمة.

تقوم الشركة بنشر بيان رسمي عبر موقعها الرسمي في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام المقروء مباشرة بعد نشر هذا البيان تعلن تحملها المسئولية الكاملة عن هذا الخطأ وتتقدم باعتذار رسمي للناديين وتتعهد بعدم تكرار هذا الخطأ في المباريات القادمة وفيما تبقى من مدة المعسكر.