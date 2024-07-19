شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يستقر على تجديد تعاقد طارق مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر مجلس إدارة نادى البنك الأهلى برئاسة أشرف نصار على تجديد تعاقد طارق مصطفى المدير الفني للفريق ضمن خطة النادى لاستقرار الفريق الموسم المقبل.

وحقق طارق مصطفى نتائج إيجابيه مع فريق البنك الاهلى هذا الموسم في بطولة الدورى الممتاز ويعمل حاليا على حصد مركز متقدم بجدول ترتيب المسابقة.

وتسعى إدارة نادى البنك الاهلى على الانتظار لنهاية الموسم الحالي والعمل على التقرير الفني الذى يضعه طارق مصطفى لبداء التفاوض مع الأندية وأنضمام بعض اللاعبين الذى يحتاجهم الجهاز الفني.

ويستعد البنك الاهلى لمواجهة الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" غدا السبت على ستاد القاهرة الدولى في تمام الساعة 9 مساء.

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 33 نقطة حيث حقق الفوز 9 مباريات والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 15 مباراة.