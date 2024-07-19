شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 19-7-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 19-7-2024 العديد من الاخبار المهمة أبرزها ، رفع العلم المصرى على مبنى مقر البعثة فى القرية الأولمبية

أولمبياد باريس.. رفع العلم المصرى على مبنى مقر البعثة فى القرية الأولمبية

رفع وفد بعثة مصر الرسمية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل، علم مصر فوق مقر البعثة في القرية الأولمبية.

مودرن سبورت لـ"الخليج 365": جوناثان عقده مستمر لعامين ولم نتلق أى عرض

كشف مصدر بنادى مودرن سبورت، أن النادى لا يمتلك عروضا رسمية للكاميرونى جوناثان نجويم لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الزمالك يحصل على توقيع اسحاقو يعقوب تمهيدًا لعرضه على جوميز

حصل مسئولو نادى الزمالك على توقيع الغاني اسحاقو يعقوب لاعب فريق البنك الأهلي، تمهيدًا لعرضه على البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول، للبت فى الصفقة سواء بالموافقة على اتمامها أو رفضها.

بيراميدز يفاجئ الأهلى بـ رمضان صبحى فى قمة الدفاع الجوى

يعمل الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، على تجهيز رمضان صبحى من الناحية الفنية بالشكل الأمثل، حتى يتمكن من الدفع باللاعب فى مواجهة الأهلى المقبلة، المقرر لها يوم الأثنين.

تقارير: كريستو يصل تونس للتوقيع مع الصفاقسي التونسي

وصل التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي وصل إلى الأراضي التونسية صباح اليوم الجمعة قادما من القاهرة، من أجل توقيع عقد إعارته الجديد مع نادي الصفاقسي.

فتح باب التقديم للرخصة D من 21 إلى 24 يوليو بمشروع الهدف

تقرر فتح باب التقديم للرخصة D لمدربات الكرة النسائية ، بداية من يوم 21 يوليو الجاري وحتي يوم 24 من الشهر ذاته على أن يتم إستلام الأوراق بمقر اتحاد الكرة بمشروع الهدف بالسادس من أكتوبر.

مران الزمالك.. تأهيل عبد الله السعيد بالركض حول الملعب وتصعيد حارس الشباب

أدى عبدالله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية إضافية على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة الداخلية المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.