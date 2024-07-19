شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي يهدر ركلة جزاء للأهلي أمام الألومنيوم والنتيجة 0-0 والان مع تفاصيل الخبر

أهدر وسام أبو علي لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه في مرمى الألومنيوم من ركلة جزاء في الدقيقة 82 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2023-202، لتبقي النتيجة كما هى 0-0.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وعمر كمال.

الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وكريم نيدفيد وبيرسي تاو ورضا سليم.

الهجوم: محمود كهربا.

وتواجد على مقاعد البدلاء: خالد عبد الفتاح وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومحمد مجدي أفشة ومحمود الزنفلي وكريم فؤاد وطاهر محد ومحمد عبد الله وأحمد عابدين.

وجاء تشكيل الألومنيوم كالتالي:

حراسة المرمى: محمود صلاح

الدفاع: محمد حفظي - حمادة المعناوي - إيهاب فؤاد - محمد مجدي - يوسف مبروك

الوسط: محمد خطاب - حسام حسن - عبد الله دومينيك

الهجوم: محمود بنزيمة - فوزي شعبان

وجاءت دكة البدلاء كالتالي: محمد رمضان - مبارك عبيد - علي شعبان - شريف حسين - محمد إسماعيل توتو - أحمد عبد العظيم - محمد طارق - مراد صبري - محمود كمال

لعب الأهلي مع الألومنيوم مباراة واحدة في تاريخ لقاءات الفريقين في كأس مصر، وكانت في نفس الدور الـ32 موسم 2016-2017، وانتهت بفوز الأهلي 6- صفر، أحرز عماد متعب ثلاثة أهداف وعمرو جمال هدفين وهدف لمؤمن زكريا.

ويحمل الأهلي لقب البطولة والتي فاز بها 39 مرة منها مرتين مناصفة مع نادي الزمالك موسمي 1942-1943، 1957-1958، وفاز الزمالك بالبطولة 28 مرة منها مرتين بالمشاركة مع الأهلي، وفاز بها ستة مرات كل من الاتحاد السكندري والترسانة، وفاز بها المقاولون العرب ثلاثة مرات، وفاز بكأس البطولة مرتين كل من الأوليمبي والإسماعيلي وحرس الحدود وإنبي، وفاز بها مرة واحدة كل من الترام والقناة والمصري.