شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس.. القصر الكبير يستضيف منافسات التايكوندو والمبارزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 فى نسختها رقم 33 والتى تبدأ خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل.

ويستضيف القصر الكبير منافسات التايكوندو والمبارزة ، وهو موقع تاريخي ضخم يشمل قاعة عرض ومتحف ملحق، يقع على شارع الشانزليزيه في الدائرة الثامنة في العاصمة الفرنسية باريس.

ويشارك الاتحاد المصري للتايكوندو بثلاثة لاعبين وهم: أحمد وائل نصار في منافسات 68 كجم، وسيف عيسي في منافسات 80 كجم، آية شحاته في منافسات 67 كجم.

ويشارك الاتحاد المصري للسلاح بـ 21 لاعبًا ولاعبة بواقع 16 لاعباً اساسيا و 5 لاعبين احتياطي وجاءت القائمة كالتالي:

سلاح الشيش رجال: محمد ماهر حمزة، علاء الدين أبو القاسم، عبدالرحمن طلبه، محمد عصام.

سلاح الشيش سيدات: يارا الشرقاوي، سارة عمرو، ملك ماهر، نهي هاني.

سلاح السيف رجال: زياد السيسي، أدهم معتز، محمد عامر، وياسين خضير.

سلاح السيف سيدات: ندى حافظ.

سيف المبارزة رجال: محمد السيد، محمد ياسين، محمود محسن، ومحمود السيد.

سيف المبارزة سيدات: ناردين إيهاب، شيرويت جابر، آية شريف، لولوه محمد.

ويغادر الفوج الأول للبعثة صباح الأحد 21 يوليو، فيما يغادر الفوج الثاني يوم 23 يوليو، والفوج الثالث يوم 24 يوليو، وتتوالى مغادرة الأفواج فيما يغادر الفوج الرسمي يوم 25 يوليو ويضم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، الدكتور علاء جبر رئيس بعثة مصر، المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية وباقي أعضاء مجلس الإدارة واللاعبين.