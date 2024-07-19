شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى ينهى صيام الأهلي عن التسجيل ويتقدم أمام الألومنيوم +93 والان مع تفاصيل الخبر

سجل محمد هاني لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه في مرمى الألومنيوم في الدقيقة 93 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2023-202، حيث سدد الكرة وارتطمت بلاعب الألومنيوم في طريقها للمرمى.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وعمر كمال.

الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وكريم نيدفيد وبيرسي تاو ورضا سليم.

الهجوم: محمود كهربا.

وتواجد على مقاعد البدلاء: خالد عبد الفتاح وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومحمد مجدي أفشة ومحمود الزنفلي وكريم فؤاد وطاهر محد ومحمد عبد الله وأحمد عابدين.

وجاء تشكيل الألومنيوم كالتالي:

حراسة المرمى: محمود صلاح

الدفاع: محمد حفظي - حمادة المعناوي - إيهاب فؤاد - محمد مجدي - يوسف مبروك

الوسط: محمد خطاب - حسام حسن - عبد الله دومينيك

الهجوم: محمود بنزيمة - فوزي شعبان

وجاءت دكة البدلاء كالتالي: محمد رمضان - مبارك عبيد - علي شعبان - شريف حسين - محمد إسماعيل توتو - أحمد عبد العظيم - محمد طارق - مراد صبري - محمود كمال

لعب الأهلي مع الألومنيوم مباراة واحدة في تاريخ لقاءات الفريقين في كأس مصر، وكانت في نفس الدور الـ32 موسم 2016-2017، وانتهت بفوز الأهلي 6- صفر، أحرز عماد متعب ثلاثة أهداف وعمرو جمال هدفين وهدف لمؤمن زكريا.

ويحمل الأهلي لقب البطولة والتي فاز بها 39 مرة منها مرتين مناصفة مع نادي الزمالك موسمي 1942-1943، 1957-1958، وفاز الزمالك بالبطولة 28 مرة منها مرتين بالمشاركة مع الأهلي، وفاز بها ستة مرات كل من الاتحاد السكندري والترسانة، وفاز بها المقاولون العرب ثلاثة مرات، وفاز بكأس البطولة مرتين كل من الأوليمبي والإسماعيلي وحرس الحدود وإنبي، وفاز بها مرة واحدة كل من الترام والقناة والمصري.



أحداث الشوط الأول



الأهلى الألومنيوم



اليو ديانج خلال المباراة



بيرسى تاو خلال مباراة الألومنيو



جانب من اللقاء خلال الشوط الأول



جانب من مباراة الألومنيوم والأهلى



مباراة الأهلى والألومنيو الشوط الأول



مباراة الأهلى والألومنيو



محمود كهربا