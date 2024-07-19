شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يطالب حسانى إيموران بالعودة للفريق عقب تفعيل بند الشراء والان مع تفاصيل الخبر

طالب مسئولو نادى مودرن سبورت اللاعب البنينى حساني إيموران بالعودة الى مصر مرة أخرى والانتظام في تدريبات الفريق وذلك عقب سفر اللاعب الى جنوب أفريقيا برفقة وكيل أعماله.

وكان قام مسئولو مودرن سبورت بتفعيل بند شراء اللاعب من فريق لوتو بوبو البنيني يوم 28 مايو الماضى عقب ضمه على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ولعب البنينى حساني إيموران مع فريق مودرن سبورت هذا الموسم في 19 مباراة وظهر بشكل قوى أثناء مباريات الفريق ببطولة الدورى الممتاز والكونفدرالية الافريقية.

ويلاقى فريق مودرن سبورت بقيادة طلعت يوسف نظيره سموحة ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" والمقرر لها يوم الاحد المقبل على ستاد القاهرة الدولى في تمام الساعة 9 مساء.

ويحتل فريق مودرن سبورت المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 47 نقطة الفوز في 12 مباراة والتعادل في 11 مباراة والهزيمة في 7 مباريات.