شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهات دور الـ16 من كأس مصر بعد تأهل الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الأهلى في التأهل لدور الـ16 فى كأس مصر بعد الفوز على فريق الألومنيوم بهدف نظيف، في آخر مباريات دور الـ32، والتى أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة الدولى.

أنهى محمد هاني صيام الأهلي عن التهديف بعدما سجل هدف التقدم في الدقيقة 93 من تصويبة قوية ارتطمت بقدم مدافع الألومنيوم وسكنت الشباك، ليتأهل الأهلى إلى دور الـ16 فى كأس مصر.

مواجهات دور الـ16 من كأس مصر..

الأهلى مع فاركو

البنك الأهلى مع المصرى

بيراميدز مع أبو قير للأسمدة

الترسانة مع الجونة

الزمالك مع طلائع الجيش

الإسماعيلى مع سموحة

مودرن سبورت مع إنبى

سيراميكا مع زد

وتأهل فريق الأهلي إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر عقب الفوز على الألومنيوم بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2023-202، ليواجه فاركو في الدور التالى من البطولة.

جاءت بداية المباراة هادئة من الأهلي الذي حاول السيطرة على مجريات اللقاء وسط تحفظ دفاعي من فريق الألومنيوم ، وحاول الفريق الأحمر شن هجمات ولكن لم يتمكن في فتح ثغرة بدفاع ممثل الصعيد، حيث اعتمد الأهلي على الكرات الطولية والعرضيات لضرب التكتل الدفاعي للألومنيوم.

وسدد كريم نيدفيد تصويبة في الدقيقة 42 ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الألومنيوم، وأهدر رامي ربيعة فرصة هدف محقق من رأسية في الدقيقة 43، فيما ظل الألومنيوم صامدا ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه طوال الشوط الأول، في ظل تضييق المساحات وفرض الرقابة اللصيقة على لاعبي الأهلي، حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وسدد محمد هاني تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء وسددها قوية صوب المرمى ولكن مرت أعلى العارضة، وأجرى الأهلي تغييرين في الدقيقة 59 بنزول وسام أبو علي وأفشة بدلا من مروان عطية واليو ديانج، أهدر محمود كهربا فرصة هدف محقق في الدقيقة 70 بعدما سدد الكرة بيسراه وارتطمت في القائم الأيسر لمرمى الألومنيوم.

أجرى الأهلي تغيير ثالث في الدقيقة 76 بنزول طاهر محمد طاهر بدلا من رضا سليم، واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 79 رغم أن الكرة سجل منها محمود كهربا، ولكن الحكم أطلق صافرته بسبب لمس الكرة يد لاعب الألومنيوم.

تقدم وسام أبو علي لتسديد ركلة الجزاء في الدقيقة 82 وأهدرها المهاجم الفلسطيني بعدما مرت الكرة بجوار القائم الأيمن للألمونيوم، وأجرى الأهلي تغييره الرابع بنزول كريم فؤاد بدلا من عمر كمال في الدقيقة 83.

أنهى محمد هاني صيام الأهلي عن التهديف بعدما سجل هدف التقدم في الدقيقة 93 من تصويبة قوية ارتطمت بقدم مدافع الألومنيوم وسكنت الشباك، لينتهى اللقاء بفوز الأهلى وتأهله لدور الـ16.