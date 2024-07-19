فوز على فريق وهمي.. التفاصيل الكاملة لأزمة مباراة كاظمة الكويتي وتليفونات بني سويف

الشارقة - اميمة ياسر -

عملية احتيال غريبة تعرض لها نادى كاظمة الكويتى خلال إقامته في مصر لعمل معسكر تدريبى استعدادا لمنافسات الموسم المقبل.

البداية كانت مع إعلان نادي كاظمة الكويتي، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، عن تفاصيل تحقيقه الفوز على فريق تليفونات بني سويف، بسبعة أهداف مقابل هدف، في مباراة ودية أقيمت بمدينة الإسكندرية، في الخامسة عصر أمس الخميس 18 يوليو 2024.

تليفونات بني سويف ينفي

من جانبه، أصدر نادي تليفونات بنى سويف، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل، بيانا رسميا أكد خلاله عدم خوض أي مباراة ودية مع النادى الكويتى وأن الفريق في راحة ولم يتم بدء الاستعداد للموسم المقبل.

وقال نادي تليفونات بنى سويف في بيانه: "نادى تليفونات بني سويف يحذر من التعامل مع وكيل اللاعبين ويدعى سيد رياض الذى انتحل صفة ممثل نادى تليفونات بني سويف وقام بإجراء مباراة ودية أمام نادى الكاظمة الكويتى، رغم أن نادى تليفونات بني سويف أصلا لم يبدأ فترة الإعداد ولم يلعب أى مباريات ودية من الأساس.. وسيقوم النادى باتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا الشخص فى أسرع وقت حفاظا على حقوق النادى القانونية والأدبية ..ويحذر النادى أى شخص أو أى شركة تعمل فى المجال الرياضى أن تنتحل صفة النادى دون أى إذن مسبق أو سند قانونى يتيح له ذلك".

بيان عاجل من نادي كاظمة الكويتي

من جهته، أصدر نادي كاظمة الكويتى بيانا توضيحيا يكشف كواليس ما حدث، حيث قال: "تابع نادي كاظمة الرياضي الأخبار المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المباراة الودية التي أقيمت مساء الخميس 2024/7/18 أمام نادي تليفونات بني سويف انتهت بنتيجة 1/7 لصالح كاظمة، وذلك في إطار استعدادات الفريق للموسم الرياضي القادم وعليه يود النادي بيان الآتي:

تقع مسئولية تنظيم المعسكر التدريبي بكافة تفاصيله بما فيها المباريات الودية المقرر إقامتها بتاريخ 18 - 22 - 26 - 30 يوليو على الشركة المنظمة للمعسكر بموجب العقد الموقع بين النادي والشركة.

لن تقام أي مباراة ودية قادمة دون موافقة رسمية معتمدة من مسئولي الناديين.

تتحمل الشركة المنظمة للمعسكر التدريبي المسئولية القانونية والجزائية وما ترتب على هذا الخطأ من تأثير تجاه الناديين تلفونات بني سويف ونادي كاظمة.

تقوم الشركة بنشر بيان رسمي عبر موقعها الرسمي في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام المقروء مباشرة بعد نشر هذا البيان تعلن تحملها المسئولية الكاملة عن هذا الخطأ وتتقدم باعتذار رسمي للناديين وتتعهد بعدم تكرار هذا الخطأ في المباريات القادمة وفيما تبقى من مدة المعسكر."

الشركة المنظمة تصدر بيانا توضيحيا

أصدرت الشركة المنظمة لمعسكر فريق كاظمة الكويتي بمدينة الإسكندرية بيانًا رسميًا كشفت خلاله تفاصيل ما حدث بشأن المباراة الوهمية أمام تليفونات بني سويف.

وفي البيان، تقدمت الشركة بالاعتذارعن الخطأ غير المتعمد من جانبها عن المباراة الودية التي أقيمت أمس الخميس أمام تليفونات بني سويف في معسكر الفريق الكويتي بالإسكندرية.

وأوضحت الشركة أنها اتفقت على عدة مباريات من بينها لقاء مع تليفونات بني سويف، وذلك عبر أحد الأشخاص الذي أكد أنه ممثلا للنادي، إلا أن الشركة تعرضت للخديعة حيث اتضح فيما بعد أن هذا الشخص لا تربطه صلة بالنادي، وادعى كذبًا علاقته بالنادي.

وأضافت أن نادي كاظمة ونادي تليفونات بني سويف ليس لهما علاقة بالواقعة المؤسفة وأن الشركة ستتحمل المسؤولية المادية والأدبية عن ذلك، متوجهة بالاعتذار لنادي كاظمة.