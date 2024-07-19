كأس مصر.. الأهلي يتخطى الألومنيوم بصعوبة ويتأهل لدور الـ 16 (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح الأهلي في التأهل إلى دور الـ 16 لبطولة كأس مصر بعد الفوز بصعوبة على فريق الألومنيوم بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

وشهدت المباراة إهدار وسام أبو علي لركلة الجزاء في الدقيقة 82، بعدما مرت الكرة بجوار القائم الأيمن للألمونيوم

ونجح محمد هاني في إنهاء صيام الأهلي عن التهديف بعدما سجل هدف الفوز في الدقيقة 93 من تصويبة قوية ارتطمت بقدم مدافع الألومنيوم وسكنت الشباك.

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بهذا الفوز يتأهل الأهلي إلى دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، ليواجه فاركو الذي تأهل للدور ذاته بعد تخطيه عقبة الواسطى بثلاثية دون رد.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وعمر كمال.

الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وكريم نيدفيد وبيرسي تاو ورضا سليم.

الهجوم: محمود كهربا.

وبدأ فريق الألومنيوم المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود صلاح

الدفاع: محمد حفظي - حمادة المعناوي - إيهاب فؤاد - محمد مجدي - يوسف مبروك

الوسط: محمد خطاب - حسام حسن - عبد الله دومينيك

الهجوم: محمود بنزيمة - فوزي شعبان