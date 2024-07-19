أول رد من الشركة المنظمة لمباراة كاظمة الكويتي وفريق تليفونات بني سويف "المزيف"

ياسر رشاد - القاهرة - اعتذرت الشركة المنظمة لمباراة كاظمة الكويتي وفريق تليفونات بني سويف، إلى مجلس إدارة النادي الكويتي عن الأزمة المثارة بشأن المباراة الودية الوهمية.

وكان كاظمة الكويتي قد خاض مباراة أمام فريق انتحل صفة نادي تليفونات بني سويف.

القصة بدأت عندما خاض كاظمة الكويتي مباراة ودية أمام تليفونات بني سويف بحسب التعاقد الذي أبرمه النادي الكويتي مع الشركة المنظمة.

الأزمة اندلعت حينما أعلن النادي الكويتي فوزه بنتيجة 7/1 على تليفونات بني سويف، لتبدأ الأزمة بعدما أعلن الأخير أنه لم يخض هذه المباراة.

وتقدمت الشركة المنظمة بالاعتذار لمجلس إدارة نادي كاظمه الكويتي وجميع محبيه عن الخطأ غير المتعمد بشأن المباراة الودية التي أقيمت أمس الخميس، حيث أن الشركة اتفقت مسبقاً على إقامة عدة مباريات وكان من بينها مباراة بين نادي كاظمة ونادي تليفونات بني سويف وتم تحديدها مسبقا مع أحد الأشخاص الذي ادعى انه يمثل نادي تليفونات بني سويف.

وأضافت الشركة: "ولكن للأسف الشديد الشركة تعرضت لخداع من ممثل نادي تليفونات بني سويف الذي اتضح فيما بعد انه لا تربطه أي صلة بالنادي، كما ادعى كذباً أن الفريق المنافس يمثل نادي تليفونات بني سويف، والشركة تنفي علاقة نادي كاظمة بما حدث وكذلك نادي تليفونات بني سويف، وبناء عليه فان الشركة تتعهد بعدم تكرار الواقعة المؤسفة مستقبلا وأنها تتحمل المسؤولية المادية والأدبية عن ذلك".