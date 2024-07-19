منافس الاهلي بدور الستة عشر في كأس مصر بعد تخطي الألومنيوم

حقق فريق الاهلي فوزًا هامًا على نظيره الألومنيوم بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2024.

انتظر الاهلي حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة لحسم النتيجة، حيث سجّل محمد هاني هدفًا قاتلًا في الدقيقة 90+3 من تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء.

وحصل الاهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 80 بعد لمسة يد على حمادة المعناوي، لكنّ الفلسطيني وسام أبو علي أهدرها بتسديدة قوية مرت بجوار القائم.

وبهذا الفوز، تأهل الاهلي إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، ليواجه فريق فاركو الذي تأهل هو الآخر بعد فوزه على الواسطى بثلاثية دون رد.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وعمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وكريم نيدفيد وبيرسي تاو ورضا سليم.

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: خالد عبد الفتاح وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومحمد مجدي أفشة ومحمود الزنفلي وكريم فؤاد وطاهر محد ومحمد عبد الله وأحمد عابدين.