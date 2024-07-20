شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: ركلة جزاء محتسبة الأبرز فى لقاء الأهلى والألومنيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: الأهلى والألومنيوم

المسابقة: دور 32 كأس مصر

النتيجة: هدف مقابل لا شيء لصالح الأهلى

حكم الساحة: عبد الرحمن صالح

مساعد أول: عادل ماهر

مساعد ثان: طارق مصطفى

حكم رابع: جلال أحمد

مباراة من مباريات ذات درجة صعوبة متوسطة نجح طاقم التحكيم فى إدارتها بشكل جيد على الرغم من أن هناك بعض الأخطاء التى حدثت فى المباراة وقلة خبرات الحكم فى بعض الحالات، خاصة فى حالة الهدف وكانت حالات المباراة كالآتى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 81 يحتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة لصالح الأهلى نتيجة لمسة يد على مدافع الألومنيوم وكانت فى نفس اللعبة سجل منها هدف، الحكم كان لا بد أن ينتظر ثوانى ولكنه أطلق صافرته وهذه تدخل ضمن خبرات الحكم القرار صحيح باحتساب ركلة الجزاء نتيجة وضع اليد غير الطبيعي.

اللياقة البدنية: بذل الحكم مجهودا كبيرا فى استغلال عناصر اللياقة البدنية بشكل صحيح بداية من التحمل العام إلى تحمل السرعة والسرعة القصوى عند اللزوم، ولكن يجب أن يطور أداءه فى عنصر الرشاقة والمرونة.

الحكام المساعدون: تعاون جيد مع الحكم فى احتساب المخالفات وتسهيل المباراة.