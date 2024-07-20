شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الألومنيوم: هناك فوارق لصالح الأهلي وسعيد بأداء فريقى طوال المباراة والان مع تفاصيل الخبر

حرص هشام عبد المنعم، المدير الفني لفريق الألومنيوم، على تهنئة الأهلي بالصعود إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر، عقب الفوز على فريقه بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في دور الـ32 للبطولة.

وقال في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عقب نهاية المباراة: "أبارك للأهلي الفوز والتأهل ونلعب أمام نادي القرن الأفريقي، وهناك فوارق كبيرة في الإمكانيات بينا وبين الفريق الأهلي، وأهنئ لاعبي فريقي على الأداء الرجولي والمستوى الذي ظهروا عليه أمام الأهلي والظهور بشكل مشرف".

وتابع: "نعاني من عدم لعب مباريات منذ شهر أبريل الماضي وكان من المفترض إقامة المباراة في مايو الماضي قبل أن يتم تأجيل المباراة وبعدها منحنا اللاعبين راحة سلبية لمدة 35 يوما، قبل أن نستأنف التحضيرات لمواجهة الأهلي منذ أسبوعين وهي فترة غير كافية لتجهيز اللاعبين قبل هذه المباريات الكبيرة".

شدد عبد المنعم على أن لاعبي الألومنيوم كان لديهم دوافع كبيرة في هذه المباراة، ولكن نلعب مع الأهلي وقدمنا مباراة قوية ولعبنا دفاع منطقة وكنا نركز على استغلال الهجمة المرتدة، وأشكر اللاعبين وسط غياب 6 عناصر مؤثرة في الفريق والأهلي لم يكن له فرصة على مدار 98 مباراة، ولكن سجل هدف الفوز في الوقت الضائع بقدرات فردية.