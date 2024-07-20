شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدعم صفوف سيدات اليد باللاعبة سلمى عبد الرازق قادمة من الشمس والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادى الزمالك عن التعاقد مع سلمى عبد الرازق لتدعيم صفوف فريق سيدات كرة اليد قادمة من نادى الشمس، استعدادا للموسم الجديد.

كما أعلن نادى الزمالك مسبقا عن التعاقد مع فريدة الشرقاوي فى صفوف كرة اليد للسيدات لتدعيم الفريق بداية من الموسم المقبل ولمدة 4 مواسم و اللاعبة جنة الله محمد قادمة من البنك الأهلى.

وأعلن مسئولو نادى الزمالك عن ضم بسنت محمد ليبرو فريق الشمس السابقة لتدعيم صفوف فريق سيدات الكرة الطائرة بالقلعة البيضاء فى الموسم الجديد.

ومن ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إحالة أيسل نديم لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات للتحقيق أمام الشؤون القانونية بالنادي.

جاء ذلك لما بدر من اللاعبة بالتصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج التليفزيونية دون الحصول على إذن من إدارة النادي، وعدم الالتزام بسياسة النادي فيما يخص الظهور الإعلامي واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بجانب غيابها عن التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة الأخيرة دون إذن أو عذر، في الوقت الذي ترتبط فيه اللاعبه بعقد ممتد مع النادي لمدة موسمين.