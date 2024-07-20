شكرا لقرائتكم خبر عن تليفونات بنى سويف: سنحرر محضرا بواقعة ودية كاظمة ولن نتهاون فى حقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سعد تمساح، المشرف العام على فريق تليفونات بنى سويف، إنه لم يكن هناك أى اتفاق مع نادى كاظمة الكويتى لمواجهته وديًا خلال معسكر الأخير فى مصر، مشيرًا إلى إن تليفونات بنى سويف فى راحة تامة منذ فترة ولم يخوض أى تدريبات جماعية أو تجمعات، كما إن مجلس الإدارة لم يعلن عن الجهاز الفنى للفريق.

وأضاف سعد تمساح خلال تصريحاته لبرنامج "الهدف" على قناة أون سبورتس 2، مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد، أن مجلس الإدارة فوجئ بنشر أخبار عن أن الفريق خاض مباراة ودية مع كاظمة وتعرض للهزيمة بنتيجة 7 - 1، بالإضافة لوجود شخص فى أحد الصور يقوم باستلام درع نادى كاظمة.

وتابع المشرف على الفريق أنه لا توجد أى مخاطبات رسمية مع نادى كاظمة حول إقامة مباراة ودية، ومجلس إدارة تليفونات بنى سويف قرر تحرير محضر بالواقعة، كما ستتم مخاطبة وزارة الرياضة واتحاد الكرة للوقف على ملابسات الواقعة وعدم تكرارها مرة أخرى.

وتعرض نادى كاظمة الكويتى لموقف غريب، خلال إقامته في مصر لعمل معسكر تدريبى للتجهيز للموسم المقبل، والذى يتخلله بعض المباريات الودية، ومنها ما أثير عن مواجهة فريق تليفونات بنى سويف، قبل أن يزداد الجدل حول حقيقة هذه المباراة بعد تأكيد مسئولى الأخير عدم علمهم من قريب أو بعيد عن أى شىء يخص هذه المباراة، لتزداد الأزمة تفاعلا على السوشيال ميديا وتتناثر أقاويل مختلفة عبر كل الأطراف لنرى فى النهاية هذا المشهد المؤسف الذى يسىء للكرة المصرية من أشخاص غير مسئولين ويتعاملون مع الأمور بمنطق الهواة.