شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك الجمعة 19-7-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الجمعة 19-7-2024، حيث شهدت الساحة الرياضية العديد من الأخبار المهمة منها، تأهل النادى الأهلى إلى دور الـ16 فى كأس مصر بعد عبور عقبة الألومنيوم بهدف نظيف.

الأهلي يهزم الألومنيوم بصعوبة ويتأهل لمواجهة فاركو بثمن نهائى الكأس

تأهل فريق الأهلي إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر عقب الفوز على الألومنيوم بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2023-202، ليواجه فاركو في الدور التالى من البطولة.

نجوم الإسماعيلي السابقون يزينون تشكيل قطاع الناشئين لموسم 2024 / 2025 اعتمد مجلس إدارة النادي الإسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية لقطاع الناشئين والبراعم، لموسم 2024 / 2025، بالإضافة إلى اللجنة الفنية لاكتشاف المواهب.

أولمبياد باريس.. رفع العلم المصرى على مبنى مقر البعثة فى القرية الأولمبية

رفع وفد بعثة مصر الرسمية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل، علم مصر فوق مقر البعثة في القرية الأولمبية.

مودرن سبورت لـ"الخليج 365": جوناثان عقده مستمر لعامين ولم نتلق أى عرض

كشف مصدر بنادى مودرن سبورت، أن النادى لا يمتلك عروضا رسمية للكاميرونى جوناثان نجويم لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الزمالك يحصل على توقيع اسحاقو يعقوب تمهيدًا لعرضه على جوميز

حصل مسئولو نادى الزمالك على توقيع الغاني اسحاقو يعقوب لاعب فريق البنك الأهلي، تمهيدًا لعرضه على البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول، للبت فى الصفقة سواء بالموافقة على اتمامها أو رفضها.

بيراميدز يفاجئ الأهلى بـ رمضان صبحى فى قمة الدفاع الجوى

يعمل الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، على تجهيز رمضان صبحى من الناحية الفنية بالشكل الأمثل، حتى يتمكن من الدفع باللاعب فى مواجهة الأهلى المقبلة، المقرر لها يوم الأثنين.

تقارير: كريستو يصل تونس للتوقيع مع الصفاقسي التونسي

وصل التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي وصل إلى الأراضي التونسية صباح اليوم الجمعة قادما من القاهرة، من أجل توقيع عقد إعارته الجديد مع نادي الصفاقسي.