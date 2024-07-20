بعد تأهل الأهلي.. تعرف على مواجهات دور الـ 16 من كأس مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح الأهلي في التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد فوزه الصعب على فريق الألومنيوم بهدف نظيف، في آخر مباريات دور الـ32، والتى أقيمت مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولى.

وأحرز هدف الأهلي الوحيد لاعبه محمد هاني في الدقيقة 93 من تصويبة قوية ارتطمت بقدم مدافع الألومنيوم وسكنت الشباك.

وفيما يلي مواجهات دور الـ16 من كأس مصر:

الأهلى مع فاركو

البنك الأهلى مع المصرى

بيراميدز مع أبو قير للأسمدة

الترسانة مع الجونة

الزمالك مع طلائع الجيش

الإسماعيلى مع سموحة

مودرن سبورت مع إنبى

سيراميكا مع زد