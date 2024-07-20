الامارات | الأهلي ينجو من "كمين" الألومنيوم في كأس مصر (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الأهلي المصري فوزاً صعبا على فريق الألومنيوم بهدف دون رد خلال المباراة التي جمعت الفريقان في استاد القاهرة الدولي في إطار لقاءات دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2024

وسجل محمد هاني هدف فوز الأهلي في الدقيقة 90+3، بعد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء غيرت اتجاها في أقدام مدافعي الألومنيوم وسكنت الشباك وذلك قبل 5 دقائق من انتهاء الوقت المجتسب بدلا من الضائع.

وكانت المباراة قد شهدت ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 80، بعد لمسة يد على حمادة المعناوي، نفذها الفلسطيني وسام أبو علي بتسديدة قوية مرت بجوار القائم لخارج الملعب.

وبعد هذا الفوز يتأهل الأهلي إلى دور الـ 16 من بطولة كأس مصر ليواجه فريق فاركو الذي تأهل للدور ذاته بعد تخطيه عقبة الواسطى بثلاثية دون رد.