الامارات | النصر يتعاقد مع موهبة مغربية من الدوري الهولندي (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق النصر الإماراتي صفقاته من الدوري الهولندي، بعدما أعلن عن ضم لاعب جديد من فريق أوتريخت الهولندي، وهو اللاعب البلجيكي ذات الأصول المغربية عثمان بوسعيد، ليكون بذلك خامس صفقات العميد النصراوي للموسم الجديد.

وكان النصر قد أنهى الموسم الماضي في المركز السادس بجدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين كما تأهل لنهائي بطولة كأس رئيس الدولة.

ونشر النصر خبر التعاقد مع اللاعب عثمان بوسعيد النصر الإماراتي صاحب الـ 24 عاما، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، بعد نهاية عقده مع أوتريخت الهولندي.

وعثمان بوسعيد هو لاعب بلجيكي من أصول مغربية، وبدأ مشواره الاحترافي مع ليرس البلجيكي موسم 2017-2018، وانتقل بعدها للعب مع نادي أوتريخت الهولندي 2018 إلى 2024.

وخاض اللاعب مع أوتريخت 31 مباراة بجميع البطولات في الموسم الماضي 2023-2024، وسجل 4 أهداف وصنع 3، ولعب طوال مسيرته في الدوريين البلجيكي والهولندي 179 مباراة، وسجل 12 هدفا.