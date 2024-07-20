كولر: حددت حارس موقعة بيراميدز المقبلة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أنه حدد حارس المرمى الذي سيخوض مواجهة بيراميدز المقبلة بالدوري العام المصري.



وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على الأولومنيوم بهدف نظيف، أحرزه اللاعب محمد هاني.

وتحدث مارسيل كولر، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، حيث قال: "بالطبع، كل حارس يعرف دوره جيداً والمشاركة، وذلك يكون بتنسيق مسبق، والحارس الذي سيشارك أمام بيراميدز يعرف من الآن دون إعلان مني".

وتابع: "ليس هناك لاعب يشعر بسعادة طوال الوقت، اللاعب يرغب في المشاركة دائمًا وفي كل المباريات، أنا أحدد مع الجهاز الفني الأفضل وفق حالة التمرين واللاعبين".

وأتم كولر تصريحاته: "بالطبع، اللاعب المصري يصعب تقبل مثل هذه القرارت، لكني أتخذ القرار والجميع يجب أن يتقبله".