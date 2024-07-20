كولر: نصحت اللاعبين بعدم التراخي أو الاستهتار بالخصم

ياسر رشاد - القاهرة - أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه نصح لاعبيه بعدم الاستهتار خلال مواجهة الألومنيوم بدور ال 32 بكأس مصر.



وتحدث كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة، حيث قال: "بالتأكيد، لقاء صعب والمنافس أدى بشكل دفاعي جيد، وجدنا صعوبات لكسر حواجز الدفاع، الشوط الثاني كنا أفضل وحاولنا الوصول بشكل أفضل لمرمى المنافس، مثل هذه المباريات نبحث عن المكسب فقط".

وتابع: "السيناريو يشبه نفس الدور في الموسم الماضي حتى ضياع ركلة الجزاء وهذا، فهو بالنسبة لي بشر خير".

وأكمل: "مواجهة اليوم كانت صعبة بالتأكيد، أُقدم ما علي في المباراة ونصحت اللاعبين أمس بعدم الاستهتار والتراخي وهذا دوري".

وأردف: "أعلم أن هناك تعديلات كثيرة في مباراة اليوم للحفاظ على جاهزية البقية وعدم الإجهاد قبل مباراة بيراميدز، ولكن المنافس اليوم كان يدافع بشكل قوي جداً والحلول التي بحثت عنها واجهها المنافس بدفاع واستماتة والمهم اليوم كان تحقيق المكسب".