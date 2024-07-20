نجوم الإسماعيلي السابقون يزينون تشكيل قطاع الناشئين لموسم 2024 / 2025

ياسر رشاد - القاهرة - اعتمد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية لقطاع الناشئين والبراعم، لموسم 2024 / 2025، بالإضافة إلى اللجنة الفنية لاكتشاف المواهب.

وضم التشكيل مجموعة من نجوم الدراويش السابقين، برئاسة محمود جابر، الذي يتولى مسؤوية قطاع الناشئين والبراعم والأكاديميات، بينما يتولى خالد القماش، رئاسة قطاع الأكاديميات والكرة النسائية.

ويتولى أشرف خضر، منصب المدير الفني للقطاع، فيما يتولى أحمد عبده، منصب المدير الإداري للقطاع، بالإضافة إلى الإشراف على استراحة الناشئين.

وعلى الجانب الإداري والطبي يتولى جمال الدين عمر الحلوس منصب المدير المالي للقطاع، فيما يتولى كابتن محمد نجيب محمد، منصب إداري شئون لاعبين، ويتولى أحمد عبد العال أحمد منصب إداري بالإضافة إلى مسئولية السيستم ومسابقات الناشئين والشباب، ويتولى إيهاب أحمد إبراهيم، منصب سكرتارية قطاع الناشئين وإداري الأكاديمية

فيما يتولى دكتور أحمد هشام، منصب رئيس الجهاز الطبي للقطاع، بينما يتولى مسئولية العلاج الطبيعي، كابتن جمال الطلي، فيما يتولى أشرف محمد عثمان، منصب إخصائي الإصابات والتأهيل.

ويضم جهاز تخطيط الأحمال وتحليل الأداء، كل من عبد الرحمن حسين عبد الهادي، ومحمد فوزي محمد عقل ومحمد عبد العزيز عدس.

بينما يتولى أبو طالب العيسوي، رئاسة اللجنة الفنية لاكتشاف المواهب، التي تضم كل من محمود حسن، و أحمد قناوي، كابتن عاطف عبد العزيز و سيد الحداد.

وعلى مستوى قطاع البراعم، يتولى أيمن خليل، رئاسة القطاع، فيما يتولى إسماعيل توتو، منصب المدير الفني للبراعم، ويتولى علي يونس، منصب مدرب ومطور مهارات، كما يتولى شريف عمارة، منصب منسق فني البراعم والأكاديميات، ويتولى أحمد الناغية، منصب مدير إداري قطاع البراعم.

فيما يتولى وحيد شعيب، الإشراف على مدربي حراس مرمى البراعم، بمعاونة كل من علي محسن، و ناصر خالد أمين.

وضم الجهاز الإداري لقطاع البراعم كل من، محمد رمضان، محمد علاء زرزور، إسماعيل رمضان وأحمد إبراهيم الهجان، بينما يتولى رمضان تمام مسئولية مهمات البراعم.

بينما يتولى حبيب لبيب، مسئولية الإشراف على الجهاز الطبي للبراعم، على أن يتولى كل من محمود حسين علي، و أحمد نجاح ومحمد حسن الجبلاوي منصب إخصائي إصابات ملاعب.

وجاء تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين كالآتي..

جهاز 2005

عمر جمال.. مديرا فنيا

محمد جابر.. مدربا

أحمد عبدة أحمد.. مدربا للحراس مجدي قاسم.. إخصائي إصابات ملاعب

محمد سيد صالح.. إداري

العسقلاني شعيب.. مخطط أحمال

فكري أبو الصفا.. مسئول مهمات

جهاز 2007

أيمن كمال.. مديرا فنيا فتحي رشدي فتحي.. مدربا

محمد محمد يماني.. مدربا للحراس

باسم احمد فتحي.. إخصائي إصابات ملاعب

محمد فهمي محمد.. إداري

علي بنداري.. مسئول مهمات

جهاز 2009

محمد حسن أحمد حسيب.. مديرا فنيا

ك / أحمد نور مكي.. مدربا

صلاح الحسن راغب.. مدربا للحراس

أيمن رفعت عبدالله.. إخصائي إصابات ملاعب

سامي محمد محمد.. إداري

أحمد العركي مسئول مهمات

جهاز 2010

حمام إبراهيم.. مديرا فنيا

محمد خالد (مودي سعدالله).. مدربا

ايهاب كمال السيد.. مدربا للحراس

محمد عادل عبد الحميد.. إخصائي إصابات ملاعب

محمد إبراهيم عبد العال.. إداري

علي حسين.. مسئول مهمات

جهاز 2011

رضا سرور.. مديرا فنيا

إبراهيم زكريا.. مدربا

هاني أبو الفتوح.. مدربا للحراس

إبراهيم أبو المجد إبراهيم.. إخصائي إصابات ملاعب

أشرف سعيد السيد.. إداري

إبراهيم عبد المقصود.. مسئول مهمات

وجاءت الأجهزة الفنية لقطاع البراعم كالآتي..

فريق 2012

نصر محمد فتحي.. مديرا فنيا

علاء عاطف عبدالعزيز.. مدربا

فريق 2013

محمد طارق الوحش.. مديرا فنيا

محمد أحمد رزق.. مدربا

فريق 2014

سامح الوحش.. مديرا فنيا

جمال حسنين.. مدربا

فريق 2015

محمد سيد شعبان.. مديرا فنيا..

محمود النور.. مدربا

فريق 2016

محمد حسن الصغير.. مديرا فنيا

هاني غيث.. مدربا

فريق 2017

وجيه أحمد أحمد.. مديرا فنيا

جمال الدين القماش.. مدربا

فريق 2018

محمد نور مكي.. مديرا فنيا

أسامة السيد سليمان.. مدربا

وجاء تشكيل أجهزة فرق القطاع الاستثماري كالآتي

فريق 2006

محمد علاء.. مديرا فنيا

أحمد كمال.. مدربا

مصطفى أحمد.. مدربا مساعدا

محمود حماده.. مدربا للحراس

فريق 2008

تامر ممدوح.. مديرا فنيا

أحمد جمال عبد المنعم.. مدربا عاما

محمود القط.. مدربا مساعدا

أحمد النجار.. مدربا للحراس

وضمت الأجهزة الفنية لقطاع للبراعم (ب) كل من، تامر ممدوح مديرا فنيا، و هاني الزاوه، منسقا فنيا بين البراعم (أ) و(ب)، وكابتن أحمد جامع، مدربا لفريق 2011، وكابتن أحمد فهمي، مدربا لفريق 2012، وكابتن محمد القط، مدربا لفريق 2013، وكابتن فادي محمد، مدربا لفريق 2014، وكابتن هاني الزاوه، مدربا لفريق 2015، بينما يتولى كابتن محمد نعمان، منصب مدرب الحراس.

ويتولى معتز عبد الحميد، منصب المدير الإداري لقطاع البراعم (ب)، بمعاونة كل من كابتن هايدي نعمان، وكابتن خلود محمد حسن.