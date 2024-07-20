تليفونات بني سويف: سنقاضي المسؤول عن "الودية المزيفة" أمام كاظمة الكويتي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مدير الكرة بنادي تليفونات بني سويف، وليد عبدالهادي، أن النادي سيقاضي الجهة المنظمة للمباراة الوهمية أمام نادي كاظمة الكويتي.

وأوضح وليد عبدالهادي أن هناك أحد الأشخاص قام بالاتفاق مع النادى الكويتى لخوض مباراة ودية بانتحال اسم نادي تليفونات بني سويف ولا يوجد علاقه له بالنادى من الأساس حيث يعمل وكيل لاعبين وسوف أقوم بعمل محضر ضد هذا الشخص ومقاضاته".

وأكد مدير الكرة بنادى تليفونات بنى سويف أنه لا يوجد اتفاق مسبق مع النادى لمواجهة كاظمة الكويتى وديا.

بيان تليفونات بني سويف..

وكان نادي تليفونات بني سويف قد أعلن عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي بيانا رسميا بشأن أزمة المباراة الودية الوهمية وجاء كالتالي “نادى تليفونات بني سويف يحذر من التعامل مع وكيل اللاعبين ويدعى سيد رياض الذى انتحل صفة ممثل نادى تليفونات بني سويف وقام بإجراء مباراة ودية أمام نادى الكاظمة الكويتى، رغم أن نادى تليفونات بني سويف أصلا لم يبدأ فترة الإعداد ولم يلعب أى مباريات ودية من الأساس”.

وأضاف"سيقوم النادى باتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا الشخص فى أسرع وقت حفاظا على حقوق النادى القانونية والأدبية ..ويحذر النادى أى شخص أو أى شركة تعمل فى المجال الرياضى أن تنتحل صفة النادى دون أى إذن مسبق أو سند قانونى يتيح له ذلك".

اللقاء الوهمي,,

القصة بدأت عندما خاض كاظمة الكويتي مباراة ودية أمام تليفونات بني سويف بحسب التعاقد الذي أبرمه النادي الكويتي مع الشركة المنظمة.

الأزمة اندلعت حينما أعلن النادي الكويتي فوزه بنتيجة 7/1 على تليفونات بني سويف، لتبدأ الأزمة بعدما أعلن الأخير أنه لم يخض هذه المباراة.