نجم الزمالك: جوميز يجهز لاعبي الأبيض للموسم المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - قال خالد متولي، نجم الزمالك السابق، اقتناعه بالبرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، مشددا على أن سيكون بشكل مختلف في الموسم القادم مع القلعة البيضاء.

أضاف متولي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "جوميز يجهز اللاعبين للموسم المقبل وهو معذور للغاية بسبب ضغط المباريات ولكنني مقتنع بما يفعله فهو يرغب في اختيار العناصر الشابة بعناية شديدة".

وتابع: "مباراة بروكسي كانت مهمة لأنها في كأس مصر وهذه بطولة يسعي الجهاز الفني إلى التتويج بها لذلك خاض اللقاء باللاعبين الأساسيين".

وواصل: "هناك بعض اللاعبين من الناشئين سيكون لهم مستقبل مع الزمالك ومستوى أحمد مجدي في خط الدفاع جيد للغاية".