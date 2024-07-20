تفاصيل فسخ شروق فؤاد تعاقدها مع الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن النادي الأهلي رحيل لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة شروق فؤاد، بعد الفترة الطويلة التي قضتها داخل جدران المارد الأحمر.



وكشفت تقارير صحفية تفاصيل فسخ شروق فؤاد تعاقدها مع النادي الأهلي، حيث طلبت اللاعبة من مجلس الإدارة فسخ العقد من أجل الرحيل.

وأوضحت أن طلب رحيل اللاعبة، جاء بسبب عدم مشاركتها مع الفريق بعد إجراء عملية جراحية في اليد.

وأشارت التقارير إلى أن إصرار شروف فؤاد على الرحيل دفع مجلس الإدارة لإتخاذ قراره برحيلها.

وأكدت التقارير أن لاعبة الأهلي السابقة تبحث عن المشاركة بصورة أساسية من استعادة مكانتها في منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، بعد الابتعاد بسبب العملية الجراحية التي أجرتها اللاعبة.