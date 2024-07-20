الصفاقسي التونسي يعلن ضم كريستو.. رسميًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي الصفاقسي التونسي عن ضم اللاعب محمد الضاوي كريستو، قادمًا من النادي الأهلي، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.



وأكد الصفاقسي التونسي على انضمام كريستو للفريق لمدة موسم على سبيل الإعارة، وذلك من أحل تدعيم صفوفه خلال الموسم الجديد.

وكان كريستو، قد وصل تونس مساء أمس الجمعة، وذلك من أجل التوقيع على العقود بشكل رسمي لينضم لصفوف الصفاقسي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكتب الصفاقسي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "مرحبا بك كريستو في قلعة الأجداد.. كريستو صفاقسي لمدة موسم مع أحقية الشراء".

وكان كريستو قد خرج من حسابات المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعدما لم يعتمد عليه خلال الفترة الماضية منذ انتقاله للمارد الأحمر.