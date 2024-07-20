نداي يفاجئ الزمالك بعد وصول عرض من الترجي لضمه

كشفت تقارير إعلامية، عن قرار مفاجئ من السنغالي إبراهيما نداي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد وصول عرض من الدوري التونسي لضمه.

وأوضح الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عبر برنامجه التليفزيوني، أن إبراهيما نداي، لاعب الأبيض وصله عرضًا من الترجي التونسي لضمه خلال الفترة الماضية.

وأشارت إبراهيم، أن اللاعب السنغالي رفض الرحيل عن صفوف الزمالك، وفضل البقاء بسبب راتبه الكبير في القلعة البيضاء.

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وقال عبد الواحد:” قال أنا عايز اكمل في الزمالك وعايز مستحقاتي وممكن يقدم بيها شكوى بسبب عقد مشبوه اتعمل ليه وراتب وفلوس مكنشي يحلم ياخدها في حياته “.

وفي سياق اخر استأنف فريق الزمالك لكرة القدم تدريباته استعدادًا لمواجهة الداخلية المقبلة في الدوري المصري الممتاز.

خصص الجهاز الفني بقيادة جوزيه جوميز جزءًا من التدريب لتدريبات اللياقة البدنية باستخدام معدات الجيم لمدة عشرين دقيقة وذلك للحفاظ على لياقة اللاعبين البدنية بسبب ضغط المباريات.

كما حرص مخطط الأحمال للفريق على قياس الحمل البدني على اللاعبين.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الممتاز.