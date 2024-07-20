بطريقة ساخرة.. فاركو يعلق على مواجهه الاهلي في ثمن نهائي كأس مصر “شاهد”

علق نادي فاركو على مواجهة نظيره الاهلي في ثمن نهائي كأس مصر، بعد تخطي عقبة دور الـ32 من المسابقة.

وتأهل فريق الاهلي على نظيره الألومنيوم بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2024.

كما نجح فريق فاركو في التأهل لدور الـ16 ببطولة كأس مصر على حساب فريق الواسطى بالفوز بنتيجة 3-0.

وكتب فاركو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “مواجهة جديدة مع النادي الأهلي هذا الموسم، منافسنا القادم في دور ال16 لبطولة كأس مصر”.

وأضاف حساب فاركو: “لماذا أنا دائمًا؟، وذلك في إشارة منه لملاقاة المارد الأحمر للمرة الثالثة خلال شهر.

وكان فاركو قد واجه نظيره الاهلي في مباراتي الدوري المصري الدور الأول والثاني أيام 14 يونيو، و28 من الشهر ذاته.

ولم حتى الآن تحديد مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس مصر، على أن يتم إعلانها من جانب اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.

وكان فريق الاهلي قد توج بلقب كأس مصر عن الموسم الماضي على حساب غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 2-1.