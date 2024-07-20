رسميًا.. الصفاقسي يعلن ضم كريستو من الاهلي

أعلن نادي الصفاقسي التونسي اليوم الجمعة التعاقد مع محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان محمد الضاوي كريستو قد انضم إلى صفوف النادي الاهلي مطلع عام 2023 الماضي قادمًا من النجم الساحلي التونسي.

وكتب نادي الصفاقسي التونسي منشورًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”: “مرحبا بك كريستو في قلعة الأجداد، كريستو صفاقسي لمدة موسم مع أحقية الشراء”.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن كريستو قد انضم إلى النادي التونسي بنية الشراء، والأهلي تنازل عن قيمة الصفقة 300 ألف دولار كراتب للاعب.

وتوج كريستو صاحب الـ21 عامًا مع الاهلي ببطولات دوري أبطال إفريقيا مرتين، وكأس مصر مرتين، والدوري المصري.

وتأهل فريق الاهلي إلى ثمن نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره الألومنيوم، بهدف مقابل لاشئ على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مناسات دور الـ32 من كأس مصر.