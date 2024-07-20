الاهلي يصرف النظر عن ضم لاعب زيورخ السويسري

قرر مجلس إدارة النادى الاهلي برئاسة محمود الخطيب، صرف النظر عن فكرة التعاقد مع جوناثان أوكيتا مهاجم زيورخ السويسري.

يأتي ذلك بسبب مغالاة النادي السويسري في المطالب المالية من أجل الموافقة على انتقاله إلى الاهلي حيث يطلب ناديه الحصول على مبلغ يقترب من 2 مليون يورو لإتمام الصفقة خاصة في ظل تبقي موسم واحد فقط في عقده.

أوكيتا يرتبط بعقد مع إف سى زيورخ حتى نهاية موسم 2025 المقبل، حيث تواصل النادي الاهلي ومارسيل كولر المدير الفني بصفة غير رسمية مع إدارة زيورخ من الاستفسار عن إمكانية التعاقد معه، إلا أنه تراجع بعد ذلك عن الفكرة.

من جهة أخرى، فقد اقترب أليو ديانج لاعب الاهلي من الانضمام إلى الخلود السعودى لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة.

حيث تقرر أن ينضم إلى الفريق السعودي عقب مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري المصري الممتاز المقررة إقامتها يوم 22 يوليو الجارى، من أجل الالتحاق بالمعسكر الخارجي لفريقه الجديد بتركيا.