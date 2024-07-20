الشناوي أم شوبير؟.. كولر يحسم حارس الاهلي أمام بيراميدز

أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي، على حسمه حارس الفريق في مواجهة بيراميدز المقبلة.

وتحدث كولر عن هذا الأمر في المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز الأهلي الصعب 1-0 على الألومنيوم في كأس مصر، مؤكدا أن قرار اختيار الحارس قد تم اتخاذه وأن الحراس والفريق على علم بذلك ومن سيحرس المرمى في المباراة المقبلة.

ودافع كولر عن الشناوي، مشيرًا إلى أن الجميع يرتكب الأخطاء وأنه لا يلقي باللوم على الحارس وحده.

اقرأ ايضًا..خبير تحكيمي يوضح أبرز الحالات الجدلية في مباراة الاهلي والألومنيوم بكأس مصر

يواجه الأهلي بيراميدز يوم الاثنين المقبل في مباراة مهمة بالدوري يمكن أن تؤثر بشكل كبير على تحديد هوية البطل.

وفاز فريق الاهلي بهدف دون رد أمام نظيره الألومنيوم في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، مساء الجمعة.

انتهى الشوط الأول من مباراة الاهلي ونظيره الألومنيوم بالتعادل السلبي دون أهداف رغم المحاولات الهجومية الكثيرة من جانب القلعة الحمراء.

وفي الشوط الثاني، أهدر وسام أبو علي ركلة جزاء حصل عليها النادي الاهلي في الدقيقة 82 ليضيع على الأحمر فرصة التقدم.

واستطاع محمد هاني أن يسجل الهدف الأول لصالح الاهلي في الدقيقة 90+2، لينتهي اللقاء بفوز الأحمر بهدف دون مقابل.