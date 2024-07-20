مدرب بيراميدز يصدم رمضان صبحي قبل مواجهة الاهلي بعد رفع الإيقاف

كشفت تقارير صحفية، عن صدمة لـ رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز، قبل مواجهة الاهلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأوضحت التقارير أن هناك احتمالية لغياب رمضان صبحي جناح الفريق عن مباراة القمة أمام الاهلي، وذلك على الرغم من رفع الإيقاف عنه من قبل لجنة المنشطات المصرية.

ويدرس الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز استبعاد رمضان صبحي من المباراة بسبب عدم جاهزيته الفنية والبدنية، بعد غيابه عن التدريبات خلال فترة الإيقاف.

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وأكملت المصادر أن الجهاز الفني لفريق بيراميدز يعمل على تأهيل صبحي عبر برنامج خاص لضمان عودته للملاعب في أقرب وقت.

ويواجه بيراميدز نظيره الأهلي يوم الاثنين المقبل في إطار الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

وكانت المباراة الماضية الاهلي وبيراميدز بفوز الأحمر بثلاثية مقابل هدفين، في مباراة الدور الأول من الدوري.

وفي سياق أخر فاز فريق الاهلي بهدف دون رد أمام نظيره الألومنيوم في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، مساء الجمعة.

واستطاع محمد هاني أن يسجل الهدف الأول لصالح الاهلي في الدقيقة 90+2، لينتهي اللقاء بفوز الأحمر بهدف دون مقابل.