أول تعليق من شوبير عقب فوز الأهلي على الألومنيوم في كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

علق أحمد شوبير على تخطي الأهلي نظيره الألومنيوم في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ونشر شوبير عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" تويتر سابقا: "الحمد والشكر لله".

الجدير بالذكر أن الأهلي تأهل إلى دور الـ16 لكأس مصر، عقب الفوز على الألومنيوم بهدف نظيف سجله محمد هاني.

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