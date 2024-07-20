رسميا.. اتحاد الكرة يتدخل لحل أزمة ودية كاظمة الكويتي وتليفونات بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تدخل اتحاد الكرة المصري لحل الأزمة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن ودية كاظمة الكويتي وتليفونات بني سويف.

وشدد الاتحاد المصري في بيانه على جميع الاتحادات التي ترغب في خوض ودية مع أحد الفرق المصرية، التنسيق أولا مع الاتحاد المصري.

وجاء نص بيان الاتحاد المصري كالتالي: "تابع الاتحاد المصري عن كثب ما تم تداوله خلال الساعات الماضية من أخبار متعلقة بالمباراة الودية التي تمت بين نادي كاظمة الكويتي ونادي تليفونات بني سويف في إطار معسكره التدريبي داخل مصر والذي تنظمه إحدى الشركات الخاصة".

وأضاف: "في ضوء البيان الذي أصدره نادي كاظمة الكويتي حيال هذا الأمر يوضح الاتحاد المصري أنه على الرغم من عدم التنسيق المسبق بين الجانب الكويتي والاتحاد المصري لكرة القدم إلا أن الاتحاد المصري سيقوم بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم لكشف كافة الملابسات المتعلقة بهذا الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها".

وأتم الاتحاد بيانه: "هذا ويهيب الاتحاد المصري بكافة الاتحادات والأندية الخارجية التنسيق المسبق مع الاتحاد المصري لكرة القدم عند إقامة أي معسكرات تدريبية أو مباريات ودية داخل جمهورية مصر العربية وذلك لتقديم كافة أوجه الدعم مع التأكيد على أنه لن يسمح بإقامة أي مباريات ودية لكافة الفرق الخارجية دون الحصول على إذن مسبق من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم".

تفاصيل أزمة ودية كاظمة الكويتي وتليفونات بني سويف

بدأت الأزمة بإعلان نادي كاظمة الكويتي الفوز بسباعية مقابل هدف على تليفونات بني سويف، ولكن رد نادي تليفونات بني سويف، في بيان رسمي، أنه لم يخض أي مباراة ولم يبدأ فترة التحضير بعد، وأن هناك أحد الوكلاء انتحل شخصية ممثل النادي.

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