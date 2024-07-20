محمد هاني يحقق رقما قياسيا شخصيا مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تأهل النادي الأهلي إلى دور ثمن النهائي لكأس مصر، عقب الفوز على نظيره الألومنيوم في دور الـ32 بهدف نظيف سجله محمد هاني.

وبهدفه في شباك الألومنيوم، سجل محمد هاني سادس أهدافه مع الأهلي في جميع المسابقات.

ولأول مرة يسجل هدفين في موسم واحد مع الأهلي، بعدما سجل الهدف الأول في موسم 2023/24 أمام المقاولون العرب.

الجدير بالذكر أن محمد هاني تم تصعيده للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في موسم 2014/15.

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