مدرب الأهلي: الحارس الذي سيشارك أمام بيراميدز معروف.. ومباراة الألومنيوم كانت صعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

قال مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الألومنيوم، إن المباراة كانت صعبة والمنافس كان يؤدي بشكل دفاعي جيد، ولهذا وجد الأهلي صعوبات في كسر حواجز الدفاع.

وأضاف: "في الشوط الثاني الأداء تحسن وكنا الأفضل، وحاولنا الوصول بشكل قوي لمرمى المنافس، وفي مثل هذه المباريات نبحث عن المكسب فقط والمرور للأدوار المقبلة".

وواصل: وشاهدنا اليوم سيناريو يشبه نفس الدور (32) في الموسم الماضي، حتى في إهدار ركلة الجزاء وهذا فأل حسن".

وأوضح: مباراة اليوم كانت صعبة بالتأكيد، ونصحت اللاعبين أمس بعدم الاستهتار والتراخي، وأقدر أن هناك تعديلات كثيرة في التشكيل، وذلك للحفاظ على جاهزية البقية وعدم التعرض للإجهاد قبل مباراة بيراميدز".

وتابع: "المنافس اليوم كان يدافع بشكل قوي جدا، والحلول التي بحثت عنها قام المنافس بمواجهتها بدفاع واستماتة، والمهم اليوم كان تحقيق الفوز وهو ما تحقق في النهاية".

وردًّا على سؤال بشأن احتمالية مشاركة مصطفى شوبير أمام بيراميدز، أجاب كولر: كل حارس يعرف دوره جيدًا، والمشاركة تتم بتنسيق مسبق بين الحراس، والحارس الذي سوف يشارك أمام بيراميدز معروف من الآن دون الإعلان عنه".

واختتم السويسري: "لا يوجد لاعب يشعر بسعادة طول الوقت، اللاعب يرغب دائمًا وأبدًا في المشاركة في كل المباريات، وأنا أختار مع الجهاز الفني الأفضل وفق حالة اللاعبين في التمرين".

الجدير بالذكر أن الأهلي تأهل لدوري ثمن نهائي كأس مصر، عقب الفوز على الألومنيوم بهدف نظيف بدور الـ32.

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