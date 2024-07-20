الصفاقسي التونسي يعلن ضم لاعب الأهلي.. تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن النادي الرياضي الصفاقسي التونسي التعاقد مع لاعب الأهلي، محمد الضاوي كريستو، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك" أن التعاقد مع التونسي كريستو جاء على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء.

الجدير بالذكر أن كريستو انضم للنادي الأهلي في موسم 2022/23 قادما من النجم الساحلي، في صفقة بلغت قيمتها 360 ألف يورو.

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