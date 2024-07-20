ستوري نجوم كرة القدم.. مصيف لامين يامال.. احتفال محمد هاني.. وسافينيو في مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

نشر سافينيو صورا عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" من تقديمه لاعبا لمانشستر سيتي قادما من جيرونا الإسباني.

واستعرض المحترف المصري، محمد شريف، مهاراته في تدريبات فريق الخليج السعودي.

واحتفل محمد هاني بهدفه الذي قاد الأهلي لدور ثمن نهائي كأس مصر على حساب الألومنيوم، بنشر صوره على إنستجرام.

وواصل مدافع نادي بيراميدز، أحمد سامي، تدريباته استعدادا لمواجهة الأهلي في الجولة 31 بالدوري المصري.

ونشر لامين يامال صورة من عطلته في اليونان، عقب الفوز بلقب اليورو 2024 مع المنتخب الإسباني.

وهنأ لاعب وسط الزمالك، دونجا، زميله السابق محمد عبد الغني بعيد ميلاده الـ31.

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