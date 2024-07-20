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الدوري المصري.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يقام اليوم السبت 20 يوليو 2024، 3 مواجهات قوية في الجولة 31 من مسابقة الممتاز.

ويستضيف طلائع الجيش نظيره فاركو في تمام الساعة 5.30 مساء على استاد جهاز العسكري، وتنقل قناة "أون تايم سبورت 2".

ويحل الاتحاد السكندرى ضيفا ثقيلا على فريق البنك الأهلي في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي، وتنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت 1".

ويلاقي سيراميكا كليوباترا نظيره بلدية المحلة في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد المقاولون العرب، وتبث قناة "أون تايم سبورت 2" اللقاء على الهواء مباشرة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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