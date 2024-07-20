شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن ينتظم فى التدريبات الجماعية لمودرن سبورت خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

اقترب مروان محسن مهاجم فريق مودرن سبورت من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية عقب انتهاء التأهيل من الإصابة التي تعرض لها بقطع فى الرباط الخارجي للركبة.

وقطع مروان محسن شوطاً كبيراً في التعافي من الإصابة بعدما خضع لفترة تأهيل في الجيم لاستعادة اللياقة البدنية وسوف ينتظم في التدريبات الجماعة لفريق مودرن سبورت تحت قيادة طلعت يوسف عقب أسبوعين، استعدادا للمشاركة في ختام مباريات الفريق من عمر بطولة الدورى الممتاز.

ويلاقى فريق مودرن سبورت نظيرة سموحة ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" والمقرر لها يوم الاحد المقبل على ستاد القاهرة الدولى في تمام الساعة 9 مساء.

ويحتل فريق مودرن سبورت المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 47 نقطة الفوز في 12 مباراة والتعادل في 11 مباراة والهزيمة في 7 مباريات.