شكرا لقرائتكم خبر عن الكومى: لم نحدد موعد انتخابات اتحاد الكرة.. ولماذا نعتذر لرمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح إيهاب الكومى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن الشركة المنظمة لمعسكر كاظمة الكويتى فى مصر ليست معتمدة من قبل الاتحاد المصرى لكرة القدم، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها، لأن هذا الأمر يعبر عن الدولة المصرية وتمت مخاطبة جميع الاتحادات لتجنب حدوث هذا الأمر مرة أخرى.

وأوضح إيهاب الكومى خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 1 مع الإعلامى سيف زاهر قائلا: "سيتم إعلان نظام ومواعيد دوريات الناشئين والأكاديميات فى مؤتمر صحفى من قبل علاء نبيل المدير الفنى للاتحاد المصرى لكرة القدم، حيث يعمل على الأمر منذ 3 أسابيع، بينما هناك تغيير فى بعض البنود بجميع اللوائح استعداداً للموسم المقبل".

وأشار إيهاب الكومى إلى أنه سيتم تكريم الحكم محمود عاشور عقب عودته من الأولمبياد، ولم يشارك فى إدارة المباريات الفترة الماضية بسبب عمله الخاص وتواجده فى المملكة العربية السعودية.

وتابع عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى: "لم يتم تحديد موعد انتخابات الجبلاية القادمة وفتح باب الترشح، حيث ننتظر نهاية الدورة الأولمبية بباريس".

واختتم إيهاب الكومى حديثة قائلا: "اتحاد الكرة المصرى لم يقدم اعتذارا للاعب رمضان صبحى صانع ألعاب بيراميدز، حيث الجبلاية ليست طرفا فى هذة الأزمة ولم نتعد فى هذا الأمر".